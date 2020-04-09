Авіакомпанії МАУ потрібен ще місяць, щоб обробити всі звернення від громадян стосовно повернення коштів або обміну квитків в зв'язку з закриттям авіасполучення через пандемію коронавірусу.

Про це заявив президент авіакомпанії Євген Дихне в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

У разі виникнення надзвичайних обставин, як от закриття авіасполучення в зв’язку з пандемією коронавірусу, авіакомпанія має право скасовувати рейси і анулювати бронювання пасажирів. Натомість компанія повинна запропонувати клієнтові або обміняти рейс, або повернути кошти.

У ситуації, що склалася, компанія отримала таку велику кількість заявок, що їй буде потрібно ще місяць, щоб їх обробити і налагодити “нормальний режим діалогу” з клієнтами.

З моменту закриття авіасполучення, в МАУ надійшло багато звернень. Зараз на черзі ще 27 тисяч.

“Скільки пасажирських запитів зараз задоволено, точної цифри не скажу. У нас з моменту закриття польотів в черзі перебуває близько 27 тисяч звернень. І практично така ж кількість надходила на комунікаційні майданчики МАУ в перші дні цього періоду”, – зазначив Дихне.

Раніше робота з клієнтами в МАУ здійснювалася через колл-центри. Зараз, в умовах карантину, з клієнтами переписуються в месенджерах і по електронній пошті.

В один день з клієнтами ведуть переписку від 60 до 110 працівників компанії. При цьому при роботі колл-центру, з клієнтами на зв’язку були близько 600 працівників.

Таким чином, в день вдається розглядати тільки до 2 тисяч заявок.

“Сьогодні ми обробляємо до двох тисяч звернень на добу, але це все ще в десятки разів менше, ніж надходить. Я думаю, що нам знадобиться ще місяць роботи для того, щоб вийти в нормальний режим діалогу з пасажирами, а не авральний. Тому що листування, звичайно ж, більш тривалий процес, ніж голосові комунікації “, – підкреслив він.

Клієнти МАУ ще до офіційного закриття кордонів скаржилися, що не можуть додзвонитися в колл-центр, щоб отримати консультацію, повернути або обміняти квиток.