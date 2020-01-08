МАУ може самостійно припиняти польоти над зонами конфліктів, – Дихне

Президент "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) Євген Дихне повідомив, що компанія може самостійно приймати рішення про припинення польотів цивільної авіації над зонами конфліктів.

Про це Дихне розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми прийняли рішення скасувати всі польоти до Ірану на невизначений термін. Зараз МАУ виконує всі міжнародні процедури, які пов’язані з подібними подіями. Спеціальним органом розслідування створюється комісія – авіакомпанія також візьме участь в її роботі”, – зазначив Дихне.

За його словами, польоти можуть скасовуватися і після рекомендацій від офіційних органів країн, де відбуваються конфлікти.

Євген Дихне також підкреслив, що рішення про відновлення польотів цивільної авіації може бути прийнято після висновків тимчасової слідчої комісії, яка займається розслідуванням трагедії.

Керівництво “Міжнародних авіаліній України” заявило, що не має права самостійно висувати будь-які версії причин катастрофи лайнера в Тегерані.