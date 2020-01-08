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МАУ може самостійно припиняти польоти над зонами конфліктів, – Дихне

Президент "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) Євген Дихне повідомив, що компанія може самостійно приймати рішення про припинення польотів цивільної авіації над зонами конфліктів.

Середа, 8 січня 2020, 12:33

Про це Дихне розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми прийняли рішення скасувати всі польоти до Ірану на невизначений термін. Зараз МАУ виконує всі міжнародні процедури, які пов’язані з подібними подіями. Спеціальним органом розслідування створюється комісія – авіакомпанія також візьме участь в її роботі”, – зазначив Дихне.

За його словами, польоти можуть скасовуватися і після рекомендацій від офіційних органів країн, де відбуваються конфлікти.

Євген Дихне також підкреслив, що рішення про відновлення польотів цивільної авіації може бути прийнято після висновків тимчасової слідчої комісії, яка займається розслідуванням трагедії.

Керівництво “Міжнародних авіаліній України” заявило, що не має права самостійно висувати будь-які версії причин катастрофи лайнера в Тегерані.

Варто зазначити, що рятувальники знайшли чорний ящик літака Boeing 737-800 “Міжнародних авіаліній України”.

Нагадаємо, що компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати польоти в Іран на невизначений строк.

Крім того, літак проходив технічне обслуговування 6 січня 2020 року.

За попередньою інформацією, на борту Boeing-737, який розбився в Ірані, перебували 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

  • Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.
  • Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.
  • Зазначалось, що катастрофа літака Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані могла статися з технічних причин.
Теги: Евгений Дыхне, Іран, МАУ, крушение самолета, Тегеран

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