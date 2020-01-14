Компанія МАУ не зобов'язана виплачувати компенсації родичам загиблих в Ірані пасажирів. Це зобов'язання закріплене за англійською страховою компанією.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив президент МАУ Євген Дихне.

Раніше Кабінет міністрів України заявив про виплату 200 тисяч гривень родичам загиблих в Ірані українців.

Таким чином, вони отримають виплату від уряду на певну суму, страхову компенсацію, а також виплату від іранської сторони по завершенню відповідної процедури.

При цьому, прямих компенсацій від МАУ не передбачено, компанія виступає третьою стороною в процесі.

Пасажирів і екіпаж на рейс страхувала англійська компанія.

З фонду своїх коштів авіакомпанія МАУ виплачувати компенсацію не повинна, але це не виключено.

“Ми прийняли рішення відносно до сімей наших екіпажів, визначили первинну підтримку, але я не хочу про це говорити … Не хочу переводити ці речі в розряд піару”, – пояснив позицію компанії Дихне.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.