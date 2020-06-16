Авіакомпанію "Міжнародні авіалінії України" звинуватили в загибелі 40 тварин під час авіаперельоту з Києва в Торонто, Канада. Компанія спростувала цю інформацію.

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У понеділок, 15 червня, Еббі Лоренцо (Abby Lorenzen) з Місісаґа (місто, яке межує з Торонто) опублікувала на своїй сторінці в Facebook пост, в якому звинуватила авіакомпанію “Міжнародні авіалінії України” в загибелі тварин під час їх перевезення з Києва в Торонто. Відповідний рейс прибув до Канади в суботу, 13 червня.

Дівчина вказала, що в літаку перебувала кішка її друга, яку вона мала забрати на його прохання. Чекаючи, вона нібито стала свідком того, як невідомі ховали мертвих тварин в мішки для сміття.

“Сумно писати це, хоча водночас противно. Понад 40 тварин прибутку мертвими. 5-6 приймачів сказали викинути їх в мішки для сміття. […] Торонто попередив українські авіалінії, оскільки це не перша проблема. Вони не дотримуються рекомендацій IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту — ред.)”, — написала вона.

Дівчина висловила думку, що саме загибель тварин стала причиною того, що очікування зайняло у неї багато часу, а на місці була присутня група з 4 ветеринарів.

Загалом, за словами дівчини, на борту літака знаходилися 572 живих тварин. Лорензен зазначила, що вони довгий час провели в “ящиках”, в деяких з яких були розміщені кілька тварин. З переносок при цьому були чутні “крики бідних собак”.

Лорензен закликала користувачів Мережі бойкотувати українську авіакомпанію, оскільки та не дотримується стандартів і перевозить дуже велику кількість тварин.

“Цим тваринам не варто так страждати. Ця авіакомпанія ніколи не повинна брати стільки живих тварин! Посередники не знали, яка кількість собак летить, ті, хто чекають своїх домашніх тварин, не знали про кількість, а також їх заводники, ані я, ані мій друг, поки цей рейс не приземлився, і, очевидно, Торонто і агенти також не знали. […] Будь ласка. Будь ласка, не користуйтеся послугами цієї авіакомпанії!”, — додала вона.

На підтвердження своїх слів Лорензен опублікувала кілька фотографій та відеороликів. На першому ролику видно, як на парковці невідомі переміщують переноски з тваринами. Варто зазначити, що оператор ролика — чоловік.

Інша відео Лорензен, за її словами, зняла, поки чекала, коли їй віддадуть кішку.

На одному з опублікованих нею кадрів — переноски для тварин, упаковані в темні пакети. У них, як згадала Лоренен, можуть перебувати мертві тварини.

Реакція МАУ

У МАУ підтвердили інформацію про те, що літак компанії виконав комерційний рейс з Києва в Торонто, на якому справді було близько півтисячі тварин. Однак інформація про загибель тварин, як і скарги від їх відправників або одержувачів, в компанії не отримувала.

“У соцмережах з’явилася інформація про загибель тварин на борту рейсу МАУ з Києва в Торонто. Важливо розуміти, що на рейсі перевозилося більше 500 тварин – собак і котів. […] Ми відразу ж запросили інформацію у колег, які займаються питаннями перевезення живих тварин. За їхньою інформацією, на даний момент (коли пройшло вже понад три доби з моменту виконання рейсу), авіакомпанія не отримала жодних офіційних або інших підтверджуючих документів ні від аеропорту Торонто, ні від авіаційної влади Канади, ні від хендлінгу про загибель тварин під час перельоту. Більш того, в авіакомпанію МАУ не надходили претензії ні з боку відправників, ні від одержувачів у Канаді щодо того, що перевезення тварин відбувалося неналежним чином”, — заявили в МАУ.

Також в МАУ наголосили, що компанія “позиціонує себе як PETS FREANDLY AIRLINE і послідовно демонструє лояльність до перевезення тварин”, а такі звинувачення від сторонніх людей їм отримувати “прикро”.