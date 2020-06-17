Про це повідомляє пресслужба МАУ.
Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня. Однак в червні компанія виконає кілька окремих рейсів. Відзначається, що таке рішення було прийнято для того, щоб “запобігти невиправданим очікуванням пасажирів і скасування незавантажених рейсів”.
Крім того, авіакомпанія після відкриття міжнародного авіасполучення з Україною 15 червня 2020 рік дотримується політики зваженого рестарту рейсів.
У червні компанія продовжить виконувати евакуаційні рейси і окремі рейси з регулярної програми.
Зокрема, планує здійснити рейси за наступними напрямками:
18 червня: Лондон (Хітроу) – Київ (евакуаційний);
19 червня: Київ – Херсон, Київ – Одеса;
20 червня: Київ – Бангкок;
21 червня: Бангкок – Київ (евакуаційний), Херсон – Київ, Одеса – Київ, Київ – Стамбул – Київ;
22 червня: Київ – Нью-Йорк – Київ (евакуаційний);
23 червня: Київ – Амстердам – Київ;
24 червня: Київ – Майамі, Київ – Париж;
25 червня: Майамі – Київ (евакуаційний);
26 червня: Київ – Стамбул – Київ, Київ – Афіни – Київ, Київ – Одеса, Київ – Львів, Київ – Херсон;
28 червня: Київ – Стамбул – Київ, Дубай – Київ;
29 червня: Київ – Тель-Авів – Київ, Херсон – Київ, Одеса – Київ, Львів – Київ;
30 червня: Київ – Амстердам – Київ.
- Раніше повідомлялося, що Україна має намір ввести зонування країн, з яких планується приліт іноземних громадян, на “червону” і “зелену” зони. З “червоної” зони (де епідемічна ситуація гірша, ніж в Україні) пасажири будуть направлятися на обсервацію/самоізоляцію на 14 днів після перетину кордону. Громадяни, які прибувають із “зеленої” зони (де епідемічна ситуація аналогічна або краща, ніж в Україні), зможуть не проходити самоізоляцію.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що після відновлення міжнародного авіасполучення іноземцям для в’їзду в Україну необхідно буде мати страховий поліс.