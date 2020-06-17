У червні авіакомпанія МАУ продовжить виконувати евакуаційні рейси і окремі рейси з регулярної програми

Про це повідомляє пресслужба МАУ.

Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня. Однак в червні компанія виконає кілька окремих рейсів. Відзначається, що таке рішення було прийнято для того, щоб “запобігти невиправданим очікуванням пасажирів і скасування незавантажених рейсів”.

Крім того, авіакомпанія після відкриття міжнародного авіасполучення з Україною 15 червня 2020 рік дотримується політики зваженого рестарту рейсів.

У червні компанія продовжить виконувати евакуаційні рейси і окремі рейси з регулярної програми.

Зокрема, планує здійснити рейси за наступними напрямками:

18 червня: Лондон (Хітроу) – Київ (евакуаційний);

19 червня: Київ – Херсон, Київ – Одеса;

20 червня: Київ – Бангкок;

21 червня: Бангкок – Київ (евакуаційний), Херсон – Київ, Одеса – Київ, Київ – Стамбул – Київ;

22 червня: Київ – Нью-Йорк – Київ (евакуаційний);

23 червня: Київ – Амстердам – ​​Київ;

24 червня: Київ – Майамі, Київ – Париж;

25 червня: Майамі – Київ (евакуаційний);

26 червня: Київ – Стамбул – Київ, Київ – Афіни – Київ, Київ – Одеса, Київ – Львів, Київ – Херсон;

28 червня: Київ – Стамбул – Київ, Дубай – Київ;

29 червня: Київ – Тель-Авів – Київ, Херсон – Київ, Одеса – Київ, Львів – Київ;

30 червня: Київ – Амстердам – ​​Київ.