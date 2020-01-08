Про це на брифінгу повідомило керівництво МАУ, передають #Букви.
Керівництво компанії висловило співчуття сім’ям загиблих в авіакатастрофі.
“Ми прийняли рішення скасувати всі польоти в Іран на невизначений строк. Зараз МАУ виконує всі міжнародні процедури, які пов’язані з подібними подіями. Спеціальним органом розслідування створюється комісія – авіакомпанія також візьме участь в її роботі”, – зазначив президент МАУ Євген Дихне.
Згідно із попередньою інформацією, на борту Boeing-737, який розбився в Ірані, перебували 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.
- Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.
- Катастрофа літака Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані могла статися з технічних причин.