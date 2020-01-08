Компанія "Міжнародні авіалінії України" прийняла рішення скасувати польоти до Ірану на невизначений строк.

Про це на брифінгу повідомило керівництво МАУ, передають #Букви.

Керівництво компанії висловило співчуття сім’ям загиблих в авіакатастрофі.

“Ми прийняли рішення скасувати всі польоти в Іран на невизначений строк. Зараз МАУ виконує всі міжнародні процедури, які пов’язані з подібними подіями. Спеціальним органом розслідування створюється комісія – авіакомпанія також візьме участь в її роботі”, – зазначив президент МАУ Євген Дихне.

Згідно із попередньою інформацією, на борту Boeing-737, який розбився в Ірані, перебували 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.