Авіакомпанія "Міжнародні лінії України" скасовує всі рейси до 24-го квітня 2020-го року через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

У компанії повідомляють, що контакт-центр не буде приймати дзвінки певний час через обставини, що склалися, а тому пасажирам пропонують наступне:

– Заповнити форму на сайті МАУ для внесення змін в квиток;

– Відправити запит для списання сплачених коштів на ваучер, за допомогою якого можна буде оформити нові квитки протягом року;

– Якщо квиток був куплений через агентство, звернутися за місцем оформлення квитка.

“Через брак ресурсу ми не зможемо обробити всі звернення одночасно, тому просимо надсилати тільки дуже термінові запити, наприклад, для оформлення авіаквитків на травень або червень”, – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині зафіксований перший випадок захворювання коронавірусною інфекцією на території Вінниччини.