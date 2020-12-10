Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) заявила, що у 2021 році планує поступово відновлювати оригінальну мережу маршрутів.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

“Починаючи з 28.03.2021 авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” поступово відновлюватиме оригінальну мережу маршрутів. Запуск десятків рейсів дасть змогу відновити авіаційне сполучення регіонів України з численними країнами Європи через авіахаб в Міжнародному аеропорту “Бориспіль”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, МАУ планує відновити внутрішні рейси за напрямками: Херсон, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ, Запоріжжя.

Також компанія планує здійснювати міжнародні рейси за 43 маршрутами:

Київ – Амстердам (AMS);

Київ – Лондон (LGW, LHR);

Київ – Париж (CDG); Київ – Ніцца (NCE);

Київ – Брюссель (BRU);

Київ – Дубаї (DXB);

Київ – Гельсінкі (HEL);

Київ – Копенгаген (CPH);

Київ – Стокгольм (ARN);

Київ – Вільнюс (VNO);

Київ – Нью-Йорк (JFK);

Київ – Торонто (YYZ);

Київ – Рим (FCO); Київ – Мілан (MXP);

Київ – Ларнака (LCA);

Київ – Афіни (ATH);

Київ – Делі (DEL);

Київ – Каїр (CAI)

Київ – Дюссельдорф (DUS); Київ – Мюнхен (MUC); Київ – Берлін (BER);

Київ – Цюріх (ZRH); Київ – Женева (GVA);

Київ – Тбілісі (TBS);

Київ – Баку (GYD);

Київ – Єреван (EVN);

Київ – Стамбул (IST); Одеса – Стамбул (IST);

Київ – Анкара (ESB);

Київ – Джидда (JED);

Київ – Тель-Авів (TLV); Львів – Тель-Авів (TLV); Одеса – Тель-Авів (TLV); Дніпро – Тель-Авів (TLV); Харків – Тель-Авів (TLV);

Київ – Варшава (WAW);

Київ – Прага (PRG);

Київ – Будапешт (BUD);

Київ – Відень (VIE);

Київ – Кишинів (KIV);

Київ – Барселона (BCN).

Авіакомпанія запевняє, що під час польотів застосовуються стандарти та процедури безпеки відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міжнародної організації повітряного транспорту, Європейського агентства авіаційної безпеки, Європейського центру профілактики та контролю захворювань, а також МОЗ і Державної авіаційної служби України.