Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявила про оновлення правил безпеки на борту, пов'язаних із запобіганням розповсюдженню коронавіруса COVID -19 з 12 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Тепер пасажирам МАУ забороняється носити на борту респіратори з клапаном видиху замість масок, а не носити маску зовсім можна тільки маючи довідку від лікаря і негативний результат тесту на COVID-19.