Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.
Тепер пасажирам МАУ забороняється носити на борту респіратори з клапаном видиху замість масок, а не носити маску зовсім можна тільки маючи довідку від лікаря і негативний результат тесту на COVID-19.
- Носіння захисних масок є обов’язковим для всіх пасажирів від 6-ти років. Пасажирам необхідно самостійно забезпечити наявність захисних масок у необхідній кількості (відповідно до правил використання одноразових масок) та обов’язкове їх носіння під час усієї подорожі (в аеропорту і на борту літака).
- Заборонено застосування респіраторів з клапаном видиху, оскільки через клапан видиху на респіраторі однонаправлено виділяється біологічний матеріал, який може містити збудник інфекційної хвороби.
- Захисні маски дозволено не використовувати за умови, якщо пасажир має труднощі з диханням, не пов’язані з Covid-19, або якщо за станом здоров’я пасажиру не дозволяється носити маску. У даному випадку, під час реєстрації або посадки на борт повітряного судна, необхідно обов’язково надати відповідну підтверджуючу довідку від лікаря, а також негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19, отриманий не раніше ніж за 48 годин до вильоту рейсу за розкладом.