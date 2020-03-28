Авіакомпанія МАУ просить у одного з державних банків стабілізаційний кредит в $ 60 млн через простій, пов'язаний з карантином.

Про це в інтерв’ю виданню LIGA.net повідомив президент МАУ Євген Дихне.

За словами Дихне, в умовах простою, обумовленого введеними в країні карантинними заходами, компанія щомісяця витрачає на своє утримання близько $ 14,5 млн та не отримує ніякого доходу. До кінця року, за прогнозами компанії, збитки складуть близько $60 млн.

У зв’язку з цим авіакомпанія звернулася до держави з проханням надати стабілізаційний кредит на пільгових умовах.

“Зараз багато урядів надали значну допомогу авіаційним ринків своїх країн на сотні мільйонів доларів, а ми змушені справлятися власними силами. Ми реально оцінюємо можливості держави, у якого відсутній стабілізаційний фонд на надзвичайні ситуації. Ми написали відповідні звернення, але розуміємо, що допомога не буде такою, як в інших державах. Що ми просимо? Надати стабілізаційний кредит від одного з держбанків на якихось пільгових умовах. Але поки ніякої ясності від держави в цьому питанні немає”, — повідомив Дихне.