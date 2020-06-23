Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" розпочала службове розслідування за фактом загибелі цуценят на рейсі Київ-Торонто, на час якого усунула керівника дирекції з вантажоперевезень і логістики.

Про це повідомила пресслужба МАУ.

У авіакомпанії також вирішили накласти ембарго на перевезення тварин повітряними суднами B767, починаючи з 19 червня 2020 року. Крім того, у рамках відкритого кримінального провадження розпочався процес надання документів Бориспільському відділку Національної поліції України.

У МАУ заявили, що робити висновки стосовно причин загибелі тварин варто після отримання офіційних документів зі сторони уповноважених органів Канади.

“Авіакомпанія МАУ регулярно проходить аудит IOSA щодо стандартів безпеки польотів та стандартів, які регулюють, у тому числі, перевезення тварин. Правила перевезення тварин регулюються Live AnimalsRegulations (настановою щодо правил перевезення тварин LAR) – документом IATA (Міжнародної асоціації повітряного транспорту)”, – додали у пресслужбі.

Що стосується перевезення тварин безпосередньо рейсу Київ-Торонто, то у авіакомпанії зазначили, що усі тварини мали комерційне призначення.

Загальна кількість тварин на рейсі склала 559 собак та 89 котів, які були сформовані у 337 клітках. Розміщення тварин у клітках більше ніж одна дозволяється, якщо вони можуть вільно рухатися та переміщатися. Клітки для тварин мають конструкцію, яка забезпечує вільну циркуляцію повітря.

В МАУ також запевнили, що вантажний салон літака Boeing 767, де були тварини, повністю вентилюється та є температурно регульованим.

Варто зазначити, що про смерть тварин, які прибули літаком МАУ з Києва в Торонто, раніше написала в Facebook мешканка Канади Еббі Лорензен. Вона уточнила, що приїхала в той день до аеропорту, щоб забрати кота свого друга, і стала свідком того, як невідомі, ймовірно, ховали мертвих тварин у мішки для сміття.

У МАУ підтвердили інформацію про те, що літак компанії виконав комерційний рейс із Києва в Торонто, на якому справді було близько півтисячі тварин. Однак в авіакомпанії наполягали, що не отримували інформації про загибель тварин, як і скарг від їхніх відправників або одержувачів.

Згодом у Канаді підтвердили загибель 38 цуценят, яких перевозила МАУ. Зазначалося, що 13 червня в міжнародному аеропорту Торонто приземлився авіарейс з приблизно 500 цуценятами. Після прибуття з’ясувалося, що 38 собак загинули, а багато інших страждали від зневоднення.