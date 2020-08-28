Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасовує низку рейсів через розпорядження Кабінету Міністрів про заборону іноземцям на в'їзд в Україну, який почав діяти з 28 серпня і триватиме до 28 вересня.

Про це повідомляє пресслужба МАУ.

“Зазначені заходи будуть мати негативний вплив на авіаційну галузь України, яка в умовах відсутності будь-якої іншої державної підтримки в умовах кризи, викликаної всесвітньою пандемією, є економічно ослабленою і знаходиться в критичному стані”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в сумі загального поточного пасажиропотоку, відсоток перевезених іноземців становить близько 60 %. Більшість з них – point-to-point пасажири, оскільки МАУ не встигла відновити свою транзитну мережу після повної зупинки польотів в березні 2020 року. А це означає, що дане обмеження стосуватиметься усіх без винятку напрямків польотів і вплине на завантаженість всіх рейсів.

В результаті застосування такого заходу, МАУ переглянула розклад рейсів і суттєво їх скоротитила.

Зокрема, починаючи з 14 вересня будуть повністю скасовані наступні рейси:

Київ – Запоріжжя (OZH) – Київ;

Київ – Мадрид (MAD) – Київ;

Київ – Барселона (BCN) – Київ;

Київ – Афіни (ATH) – Київ (крім двох рейсів);

Київ – Женева (GVA) – Київ;

Київ – Делі (DEL) – Київ;

Київ – Берлін (TXL) – Київ;

Київ – Кишинів (KIV) – Київ;

Київ – Херсон (KHE) – Київ (з 20 вересня).

Крім того, відбудеться скорочення частот за наступними маршрутами:

Київ – Одеса (ODS) – Київ;

Київ – Париж (CDG) – Київ;

Київ – Дюссельдорф (DUS) – Київ;

Київ – Брюссель (BRU) – Київ;

Київ – Дубаї (DXB) – Київ;

Київ – Стамбул (IST) – Київ;

Київ – Тель-Авів (TLV) – Київ.

У МАУ додали, що рішення за планом польотів на найближчі два тижні буде прийнято після публікації всіх необхідних рішень органів державної влади – Уряду, Державної авіаційної служби, Держприкордонслужби тощо.