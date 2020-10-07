Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" прийняла рішення про скасування регулярних рейсів до столиці Вірменії, Єревану, до 31 жовтня.

Про це повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Це рішення авіакомпанії обумовлено конфліктом в Нагірному Карабасі. У МАУ пояснили його “турботою про безпеку людей”.

З тими, хто вже купив квитки в Єреван – авіакомпанія зв’яжеться для відшкодування збитків.

“МАУ буде уважно стежити за розвитком подій і прийме рішення щодо виконання подальших рейсів в Єреван в кінці жовтня. МАУ розраховує відновити виконання рейсів до Вірменії після стабілізації ситуації. Визначальним фактором буде підтвердження високого рівня безпеки польотів в даному регіоні”, – сказано в повідомленні.

Як відомо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі загострився 27 вересня. Обидві сторони заявляють про значні втрати.

Історія конфлікту

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Наразі влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Раніше воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 28 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.