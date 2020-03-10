Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оголосила про скорочення рейсів до 16 країн, а також про скасування деяких внутрішніх рейсів у межах країни.

Про це повідомила пресслужба МАУ.

“У зв’язку із рекомендаціями урядів багатьох країн щодо уникнення масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами та пов’язаним з цим зниженням попиту на авіаперельоти, МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про подальші рішення авіакомпанії у контексті введення карантину в Італії буде додатково повідомлено згодом.

В МАУ додали, що пасажири, які залишили свої контактні дані під час бронювання, будуть поінформовані про будь-які зміни в розкладі заздалегідь.