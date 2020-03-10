Про це повідомила пресслужба МАУ.
“У зв’язку із рекомендаціями урядів багатьох країн щодо уникнення масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами та пов’язаним з цим зниженням попиту на авіаперельоти, МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про подальші рішення авіакомпанії у контексті введення карантину в Італії буде додатково повідомлено згодом.
В МАУ додали, що пасажири, які залишили свої контактні дані під час бронювання, будуть поінформовані про будь-які зміни в розкладі заздалегідь.
- Лоукостер Wizz Air скасовує рейси в Італію і Ізраїль через карантинні заходи, прийняті в цих країнах в зв’язку з поширенням китайського коронавірусу.