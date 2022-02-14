На тлі напруженої зовнішньополітичної ситуації авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) повідомила, що польоти їхніх літаків над Україною не будуть застраховані. Водночас "SkyUp Airlines" продовжить здійснювати польоти над Україною без змін.

Про це повідомляють #Букви.

На офіційному сайті “МАУ” повідомили, що страхові компанії офіційно попередили їх про те, що припиняють страхування польотів літаків у повітряному просторі України.

Тому “МАУ”, за вимогами лізингодавців, відправить п’ять літаків Boeing 737-800 в Іспанію з умовою збереження інших літаків у флоті авіакомпанії. Ще два повітряні судна “МАУ” відправлять у Белград на планове технічне обслуговування двигунів.

В авіакомпанії повідомили, що про всі подальші зміни можна буде дізнатись на офіційному сайті “МАУ” та за розкладом рейсів.

Наразі “МАУ” проводить перемовини зі страховими компаніями, Міністерством інфраструктури України та з Державною авіаційною службою.

Водночас інша авіакомпанія “SkyUp Airlines” повідомляє про продовження польотів над Україною. Продаж квитків на всі рейси авіакомпанії відновлено і їх можна купити на сайті компанії.

Як повідомив гендиректор “SkyUp” Дмитро Сєроухов, вони провели складні перемовини зі страховими компаніями, адже закордонні партнери оцінюють всі ризики та слідкують за ситуацією.

“Проте завдяки спільним зусиллям з Мінінфраструктури та Кабінетом міністрів нам вдалось досягти чудових результатів – польоти в Україну залишаються безпечними та захищеними”, – повідомив Сєроухов.

Він подякував пасажирам за розуміння та спокійне ставлення до ситуації, а також пообіцяв, що “SkyUp” буде оперативно повідомляти про будь-які зміни, якщо вони матимуть місце.