"Міжнародні авіалінії України" тимчасово припиняють рейси до столиці Вірменії, Єревана, через бойові дії на кордоні з Азербайджаном та воєнний стан у країні.

Про це повідомляє пресслужба МАУ.

Найближчий рейс МАУ до Єревана мав відбутися за розкладом завтра, 28 вересня, о 17:00. Представники авіакомпанії комунікують із пасажирами та мають надати необхідну підтримку.

В авіакомпанії не прогнозують, коли відновлять польоти до країни.

“Виконання рейсу до Єревана є неможливим до роз’яснень щодо наших подальших дій з боку авіаційної влади України та офіційної позиції Баку та Єревана щодо забезпечення безпеки авіаційного простору у небі над Азербайджаном та Вірменією”, — заявив очільник компанії Євгеній Дихне.

Найближчий рейс МАУ до Баку, Азербайджан, запланований на 4 жовтня. Чи відбудеться він — повідомлять згодом.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.