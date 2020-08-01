Компанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) відкрила продаж квитків до Нью-Йорка (США) на серпень. Загалом заплановано три рейси в обидва напрямки.

Інформація вказана на офіційному сайті МАУ.

Напередодні компанія розіслала клієнтам сповіщення про те, що з Києва до Нью-Йорка в серпні заплановано три рейси: 7, 24 і 31 серпня.

Вартість квитків до США з огляду на епідемію коронавірусу істотно не змінилася. Так, політ в один бік обійдеться від 12 тисяч гривень.

Варто нагадати, що літаки МАУ не літають до США з 17 березня. За ці місяці компанія виконувала лише евакуаційні рейси з повернення українців на Батьківщину.