Інформація вказана на офіційному сайті МАУ.
Напередодні компанія розіслала клієнтам сповіщення про те, що з Києва до Нью-Йорка в серпні заплановано три рейси: 7, 24 і 31 серпня.
Вартість квитків до США з огляду на епідемію коронавірусу істотно не змінилася. Так, політ в один бік обійдеться від 12 тисяч гривень.
Варто нагадати, що літаки МАУ не літають до США з 17 березня. За ці місяці компанія виконувала лише евакуаційні рейси з повернення українців на Батьківщину.
- 25 липня Міжнародні авіалінії України опублікували оновлену льотну програму на серпень. Компанія скасувала або скоротила кілька напрямків.