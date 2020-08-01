Інформація вказана на офіційному сайті МАУ.

Напередодні компанія розіслала клієнтам сповіщення про те, що з Києва до  Нью-Йорка  в серпні заплановано три рейси: 7, 24 і 31 серпня.

Вартість квитків до  США з огляду на епідемію коронавірусу  істотно не змінилася. Так, політ в один бік обійдеться від 12 тисяч гривень.

Варто нагадати, що літаки МАУ не літають до  США з 17 березня. За ці місяці компанія виконувала лише евакуаційні рейси  з повернення  українців на Батьківщину.

  • 25 липня Міжнародні авіалінії України опублікували оновлену льотну програму на серпень. Компанія скасувала або скоротила кілька напрямків.