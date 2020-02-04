Сьогодні, 4 лютого, авіакомпанія МАУ здійснила останній запланований рейс з Китаю й вивезла всіх українських туристів.

Про це повідомила пресслужба МАУ.

“Сьогодні МАУ виконала останній рейс за маршрутом Санья – Київ і зупинила повітряне сполучення між Україною й Китаєм. Рейсом PS7878 до столиці прилетіли 203 пасажири”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що авіакомпанія й туристичний оператор погодили зупинення рейсів до нормалізації ситуації в регіоні.

“Безпека пасажирів, членів екіпажу та персоналу партнерів є абсолютним пріоритетом для МАУ. Відповідно, авіакомпанія чітко дотримується рекомендацій МОЗ, ВООЗ, Центрів з контролю та профілактики захворювань в США та Федеральної авіаційної адміністрації США щодо вживання заходів для нерозповсюдження коронавірусу”, – наголосили в МАУ.

Одразу після прибуття рейсу до Міжнародного аеропорту “Бориспіль” лікар санітарно-карантинного пункту Міністерства охорони здоров’я здійснив обов’язковий огляд пасажирів і екіпажу. На повітряному судні проведене поглиблене прибирання, що включає дезінфекцію салону, кабіни пілотів, туалетних кімнат, всіх ніш і багажних відсіків, контейнерів для багажу. Інвентар, використаний для обслуговування пасажирів, і формений одяг членів екіпажу буде утилізовано.

Загалом, після спалаху епідемії коронавірусу рейсами МАУ додому повернулися 457 пасажирів.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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