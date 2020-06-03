МАУ відновлює авіасполучення між Києвом та Одесою

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" анонсувала перший внутрішній рейс після карантину. Це буде рейс до Одеси.

Про це повідомляє пресслужба МАУ.

У п’ятницю та суботу, 5 і 6 червня, вилетить рейс з Києва до Одеси, а в понеділок і вівторок, 8 і 9 червня, повернуть відпочивальників з Одеси до Києва.

Квиток з Києва до Одеси обійдеться від 1514 гривень, а у зворотний бік від 1 497 гривень.

“Не забувайте про потребу дотримуватися правил карантину, подбайте про засоби індивідуального захисту – маски і необхідність дотримуватися соціальної дистанції в аеропорту”, – йдеться в повідомленні.