Про це повідомляється на офіційному сайті авіакомпанії.

“Виконуючи розпорядження уряду про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України вірусу COVID-19, авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” припиняє виконання регулярних рейсів по всій міжнародній мережі попередньо на період з 00 годин 00 хвилин 17 по 31 березня 2020 року”, – сказано в заяві.

Уточнюється, що пасажири, які планують свої подорожі після закінчення поточного терміну дії карантину (після 3-го квітня), повинні стежити за змінами в розкладі.

При цьому у вівторок, 17 березня 2020 року, авіакомпанія виконає такі міжнародні рейси:

PS734 Дубай – Київ;

PS 398 Каїр – Київ;

PS778 Тель-Авів – Київ;

PS612 Єреван – Київ;

PS518 Тбілісі – Київ;

PS716 Стамбул – Київ;

PS602 Баку – Київ;

PS242 Торонто – Київ;

PS232 Нью-Йорк – Київ;

PS272 Бангкок – Київ;

PS898 Кишинів – Київ.

Підкреслюється, що до перевезення даними рейсами будуть допущені тільки громадяни України, а також ті, хто має право постійного або тимчасового проживання в Україні.

З 17-го по 31-е березня МАУ виконуватиме внутрішні регулярні рейси, чартери за кордон для повернення додому українських туристів, а також технічні та санітарно-евакуаційні рейси.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу.