Про це повідомляється на офіційному сайті авіакомпанії.
“Виконуючи розпорядження уряду про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України вірусу COVID-19, авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” припиняє виконання регулярних рейсів по всій міжнародній мережі попередньо на період з 00 годин 00 хвилин 17 по 31 березня 2020 року”, – сказано в заяві.
Уточнюється, що пасажири, які планують свої подорожі після закінчення поточного терміну дії карантину (після 3-го квітня), повинні стежити за змінами в розкладі.
При цьому у вівторок, 17 березня 2020 року, авіакомпанія виконає такі міжнародні рейси:
PS734 Дубай – Київ;
PS 398 Каїр – Київ;
PS778 Тель-Авів – Київ;
PS612 Єреван – Київ;
PS518 Тбілісі – Київ;
PS716 Стамбул – Київ;
PS602 Баку – Київ;
PS242 Торонто – Київ;
PS232 Нью-Йорк – Київ;
PS272 Бангкок – Київ;
PS898 Кишинів – Київ.
Підкреслюється, що до перевезення даними рейсами будуть допущені тільки громадяни України, а також ті, хто має право постійного або тимчасового проживання в Україні.
З 17-го по 31-е березня МАУ виконуватиме внутрішні регулярні рейси, чартери за кордон для повернення додому українських туристів, а також технічні та санітарно-евакуаційні рейси.
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.
- 15 березня в аеропорту “Бориспіль” для 123 евакуйованих з Італії українців провели експрес-тест на COVID-19. Всі результати негативні.