Про це #Буквам розповіли у пресслужбі МАУ.
У контексті епідемії коронавірусу в Китаї найближчі чартерні рейси Київ-Санья-Київ авіакомпанії МАУ будуть виконуватися виключно на вивезення пасажирів.
Рейси з Саньї відбудуться за стандартним розкладом – 31 січня і 4 лютого.
Крім того, авіаперевізник і туроператор узгодили припинення рейсів за цим напрямком попередньо до 24.02.2020 і остаточної нормалізації ситуації.
Нагадаємо, що кількість смертей від коронавірусу 2019-nCoV зросла до 132.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Одна із найбільших авіакомпаній, національний авіаперевізник Великобританії British Airways призупинила всі прямі рейси на материкову частину Китаю у зв’язку зі смертельним коронавірусом.
- Посольство України в Китаї рекомендувало українцям по можливості залишити КНР через поширення небезпечного коронавірусу 2019 nCoV.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов повідомив, що на території Китаю наразі знаходяться близько 10 тисяч громадян України. В їхній евакуації поки немає необхідності.