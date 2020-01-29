Компанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) здійснить два чартерні рейси з Китаю для евакуації наших громадян.

Про це #Буквам розповіли у пресслужбі МАУ.

У контексті епідемії коронавірусу в Китаї найближчі чартерні рейси Київ-Санья-Київ авіакомпанії МАУ будуть виконуватися виключно на вивезення пасажирів.

Рейси з Саньї відбудуться за стандартним розкладом – 31 січня і 4 лютого.

Крім того, авіаперевізник і туроператор узгодили припинення рейсів за цим напрямком попередньо до 24.02.2020 і остаточної нормалізації ситуації.

Нагадаємо, що кількість смертей від коронавірусу 2019-nCoV зросла до 132.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.