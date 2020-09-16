Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 1 жовтня запускає п'ять нових міжнародних рейсів з Києва.

Про це повідомляється на сайті МАУ.

“З 1 жовтня, після припинення обмежень для іноземців, МАУ пропонує своїм пасажирам зручні стикування, а також додає нові рейси. Таким чином у пасажирів з’явиться можливість розширити географію подорожей по Європі і Близькому Сходу не тільки в період обмежень, але і після його закінчення” , – йдеться у повідомленні.

Так, з жовтня стануть доступними такі рейси:

Київ – Брюссель;

Київ – Дюссельдорф;

Київ – Лондон;

Київ – Прага;

Київ – Баку.

Також повідомляється, що пасажири, які купуватимуть квитки МАУ з 16 вересня включно, зможуть безкоштовно неодноразово змінювати дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка.