Про це повідомляється на сайті МАУ.
“З 1 жовтня, після припинення обмежень для іноземців, МАУ пропонує своїм пасажирам зручні стикування, а також додає нові рейси. Таким чином у пасажирів з’явиться можливість розширити географію подорожей по Європі і Близькому Сходу не тільки в період обмежень, але і після його закінчення” , – йдеться у повідомленні.
Так, з жовтня стануть доступними такі рейси:
- Київ – Брюссель;
- Київ – Дюссельдорф;
- Київ – Лондон;
- Київ – Прага;
- Київ – Баку.
Також повідомляється, що пасажири, які купуватимуть квитки МАУ з 16 вересня включно, зможуть безкоштовно неодноразово змінювати дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів другого вересня на засіданні підтримав відкриття регулярного повітряного сполучення з Сінгапуром та Ісландією.