Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" закрила продаж авіаквитків на всі рейси за кордон до 1 липня.

Про це розповів президент МАУ Євген Дихне, повідомляє авіаційний портал Avianews.

Президент розповів, що в авіакомпанії ухвалили рішення закрити продаж квитків до 1 липня на міжнародні рейси, відштовхуючись від аналізу ситуації в Україні та країнах можливої ​​маршрутної авіамережі.

За словами Дихне, прогнози розвитку ситуації з коронавірусом є плачевними, а Україна при цьому є частиною загального світового тренду.

Також президент заявив, що через пандемію коронвірусу сфера авіації зможе вийти на показники, які були заплановані на 2020 рік, тільки в 2023 році.

Раніше деякі авіакомпанії відкрили продаж рейсів з України на червень.