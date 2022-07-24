Мавпяча віспа: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я

Про це інформує американський телеканал CNN.
“Я вирішив, що глобальний спалах мавпячої віспи є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, яка викликає міжнародне занепокоєння”, — оголосив у суботу вранці генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Тедрос сказав, що хоча комітет не зміг досягти консенсусу, він прийшов до такого рішення після розгляду п’яти елементів, необхідних для цього. Він додав, що попри таке оголошення, “на цей момент це спалах зосереджений серед чоловіків, які мають секс з чоловіками, особливо тих, хто має кількох партнерів. Це означає, що цей спалах, можна буде зупиненими за допомогою правильних стратегій у правильних групах”.
23 червня комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ не прийняв аналогічного рішення, оскільки Тедрос був переконаний, що віспа мавп “не є загрозою суспільному здоров’ю”. Проте комісія тоді визнала, що “зростання загрози здоров’ю”, за якою необхідно слідкувати.
ВООЗ визначає надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я міжнародного значення, як “надзвичайну подію”, яка становить “ризик для громадського здоров’я для інших держав через міжнародне поширення хвороби” та “потенційно вимагає скоординованої міжнародної реакції”.
Нагадаємо,
- У Росії виявили перший випадок захворювання на вірус мавпячої віспи. Його зафіксували у молодика з Санкт-Петербурга.
- Останнім часом в Європі зафіксували випадки мавпячої віспи у людей. Поки лікарі не можуть встановити способи поширення хвороби, рідкісної за межами Африки. Тож варто знати, що це за вірусна інфекція та чим вона небезпечна.
- Уряд США вирішив закупити більше вакцини проти мавпячої віспи, адже спалах епідемії продовжує зростати у всьому світі.
- Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про начебто розроблену у вигаданих українських “біолабораторіях” мавпячу віспу.