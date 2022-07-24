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Мавпяча віспа: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я

ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) оголосила спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння. Рішення було оголошено в суботу після того, як ВООЗ скликала другий надзвичайний комітет з цього питання в четвер.

Неділя, 24 липня 2022, 07:13
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Про це інформує американський телеканал CNN.

“Я вирішив, що глобальний спалах мавпячої віспи є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, яка викликає міжнародне занепокоєння”, — оголосив у суботу вранці генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос сказав, що хоча комітет не зміг досягти консенсусу, він прийшов до такого рішення після розгляду п’яти елементів, необхідних для цього. Він додав, що попри таке оголошення, “на цей момент це спалах зосереджений серед чоловіків, які мають секс з чоловіками, особливо тих, хто має кількох партнерів. Це означає, що цей спалах, можна буде зупиненими за допомогою правильних стратегій у правильних групах”.

23 червня комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ не прийняв аналогічного рішення, оскільки Тедрос був переконаний, що віспа мавп “не є загрозою суспільному здоров’ю”. Проте комісія тоді визнала, що “зростання загрози здоров’ю”, за якою необхідно слідкувати. 

ВООЗ визначає надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я міжнародного значення, як “надзвичайну подію”, яка становить “ризик для громадського здоров’я для інших держав через міжнародне поширення хвороби” та “потенційно вимагає скоординованої міжнародної реакції”.

Нагадаємо,

Теги: віспа мавп, ВООЗ, епідемія, мавпяча віспа

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