Про це повідомляє агентство ВВС.
Так, 25 липня біля берегів Маврикія сіло на мілину на кораловому рифі судно MV Wakashio. Його екіпаж був евакуйований.
Але з судна почали виливатися тонни нафтопродуктів.
Прем’єр-міністр Маврикію Правінд Джагнот заявив, що розлив “становить небезпеку” для країни з населенням близько 1,3 млн осіб, яка дуже залежить від туризму і постраждала від наслідків пандемії коронавірусу.
Він зазначив, що у країни немає “навичок і досвіду для зняття з мілини судів” і звернувся до Франції, а також до ООН за допомогою. Французький острів Реюньйон розташований неподалік
Франція пообіцяла надати підтримку.
Японський танкер Wakashio йшов під панамським прапором з Китаю до Бразилії. Судно перевозило 4000 тонн сирої нафти і дизельного палива. Про пробоїну командир танкера повідомив місцевій владі в минулий четвер.
Економіка Маврикія залежить від туризму і риболовлі. Однією з особливостей острова є його чудові пляжі, а також коралові рифи.
L’état d’urgence environnementale a été décrété. A state of environmental emergency has been declared. https://t.co/QH60CbC9y1
— Pravind Jugnauth (@PKJugnauth) August 7, 2020
🇲🇺 Marée noire à l’île #Maurice : la #catastrophe en images. #Mauritius pic.twitter.com/k7QifewBuQ
— MU (@Press_MU) August 7, 2020
- У листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищила допустиму норму в 157 разів. За кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.
- Після кількох невдалих спроб підняти танкер Delfi в Одесі було прийнято рішення змінити підрядника, після чого роботи відновлять.