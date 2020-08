Про це повідомляє агентство ВВС.

Так, 25 липня біля берегів Маврикія сіло на мілину на кораловому рифі судно MV Wakashio. Його екіпаж був евакуйований.

Але з судна почали виливатися тонни нафтопродуктів.

Прем’єр-міністр Маврикію Правінд Джагнот заявив, що розлив “становить небезпеку” для країни з населенням близько 1,3 млн осіб, яка дуже залежить від туризму і постраждала від наслідків пандемії коронавірусу.

Він зазначив, що у країни немає “навичок і досвіду для зняття з мілини судів” і звернувся до Франції, а також до ООН за допомогою. Французький острів Реюньйон розташований неподалік

Франція пообіцяла надати підтримку.

Японський танкер Wakashio йшов під панамським прапором з Китаю до Бразилії. Судно перевозило 4000 тонн сирої нафти і дизельного палива. Про пробоїну командир танкера повідомив місцевій владі в минулий четвер.

Економіка Маврикія залежить від туризму і риболовлі. Однією з особливостей острова є його чудові пляжі, а також коралові рифи.

