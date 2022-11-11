Про це повідомив журналіст New York Times Крістіан Тріберт у Twitter.
Світлини, на яких зображено кілька зруйнованих частин Антонівського мосту, зроблені 11 листопада об 10:25.
Також видно, як на північний схід від Антонівського мосту знищено міст через річку Інгулець у Дар’ївці. Водночас в руїнах Антонівський залізничний міст, як свідчать супутникові знімки.
Крім того, значні пошкодження також спостерігаються на дамбі Нової Каховки, де зруйновані північні секції та шлюзові ворота.
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