Супутники Maxar Technologies зафіксували руйнування дамби в Новій Каховці та переправ та мостів у Херсонській області.

Про це повідомив журналіст New York Times Крістіан Тріберт у Twitter.

Світлини, на яких зображено кілька зруйнованих частин Антонівського мосту, зроблені 11 листопада об 10:25.

Також видно, як на північний схід від Антонівського мосту знищено міст через річку Інгулець у Дар’ївці. Водночас в руїнах Антонівський залізничний міст, як свідчать супутникові знімки.

Крім того, значні пошкодження також спостерігаються на дамбі Нової Каховки, де зруйновані північні секції та шлюзові ворота.