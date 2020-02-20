Про це повідомляє Bloomberg.
Тестування розпочнеться вже на цьому тижні в Сан-Франциско і Пало-Альто.
Зазначається, що всі стаканчики виготовлені з пластику. Основною ідеєю змін є те, що ці стаканчики будуть використовувати повторно.
Експеримент зі стаканчиками відстежуватимуть два стартапи, щоб розширити свою логістику і отримати уявлення про те, як буде працювати система склянок багаторазового використання у всьому світі.
Стартап Muuse займеться печаттю QR-кодів, а CupClub – RFID-чіпами.
Очікується, що клієнти будуть сканувати коди при покупці напою і перед відправкою стаканчика в спеціальний контейнер. Muuse і CupClub повинні з’ясувати, чи готові покупці викидати стаканчики в спеціально відведені місця замість звичайних урн.
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