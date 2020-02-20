Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's і кав'ярень Starbucks почнуть наливати напої в "розумні" стаканчики, які будуть оснащені QR-кодами і RFID- мітками.

Про це повідомляє Bloomberg.

Тестування розпочнеться вже на цьому тижні в Сан-Франциско і Пало-Альто.

Зазначається, що всі стаканчики виготовлені з пластику. Основною ідеєю змін є те, що ці стаканчики будуть використовувати повторно.

Експеримент зі стаканчиками відстежуватимуть два стартапи, щоб розширити свою логістику і отримати уявлення про те, як буде працювати система склянок багаторазового використання у всьому світі.

Стартап Muuse займеться печаттю QR-кодів, а CupClub – RFID-чіпами.

Очікується, що клієнти будуть сканувати коди при покупці напою і перед відправкою стаканчика в спеціальний контейнер. Muuse і CupClub повинні з’ясувати, чи готові покупці викидати стаканчики в спеціально відведені місця замість звичайних урн.