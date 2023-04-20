Найбільша у світі мережа закладів швидкого харчування McDonald's впроваджує низку змін, спрямованих на покращення своїх фірмових бургерів для збільшення продажів.

Про це повідомляє CNN.

У компанії пишуть, що невеликі зміни, як-от зміни налаштування для отримання більш гарячого сиру та оновлення гриля для кращого обсмажування. На думку шеф-кухаря Чада Шафера, це покращить смак бургерів.

За його словами, основні зміни стосуватимуться гамбургерів Big Mac та McDouble, а також класичного чизбургера, подвійного чизбургера та гамбургера.

Перші бургери McDonald’s вдосконалив у деяких містах США. Йдеться про Лос-Анджелес, Сіетл, Фенікс та Лас-Вегас.

Як пише CNN, зосередження на просуванні основних пунктів меню, а не на представленні нових продуктів, є можливість спростити процеси приготування на кухні.