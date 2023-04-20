Про це повідомляє CNN.
У компанії пишуть, що невеликі зміни, як-от зміни налаштування для отримання більш гарячого сиру та оновлення гриля для кращого обсмажування. На думку шеф-кухаря Чада Шафера, це покращить смак бургерів.
За його словами, основні зміни стосуватимуться гамбургерів Big Mac та McDouble, а також класичного чизбургера, подвійного чизбургера та гамбургера.
Перші бургери McDonald’s вдосконалив у деяких містах США. Йдеться про Лос-Анджелес, Сіетл, Фенікс та Лас-Вегас.
Як пише CNN, зосередження на просуванні основних пунктів меню, а не на представленні нових продуктів, є можливість спростити процеси приготування на кухні.
- Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оголосила, що відновить роботу у деяких містах у південній і східній частинах країни. Відкрити заклади планують зокрема в Одесі та Дніпрі.
- У січня у Казахстані зупиняла роботу мережа ресторанів під брендом McDonald’s. Компанія ухвалила рішення через обмеження в постачаннях.
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