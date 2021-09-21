Корпорація McDonald's заявила, що до кінця 2025 року різко скоротить використання пластику в більш ніж мільярдах дитячих іграшок, які вона продає по всьому світу щороку.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зміна передбачає заміну, наприклад, пластикової фігурки Бетмена на фігурку, зроблену з картонних деталей, які діти можуть зібрати самі.

За словами McDonald’s, більше іграшок буде виготовлятися з переробленого пластику або пластику на рослинній основі. Зміни дозволять чиказькій компанії скоротити використання первинного пластику на основі викопного палива для Happy Meals на 90% в порівнянні з 2018 роком.

Компанія McDonald’s, яка почала продавати Happy Meals в 1979 році, в 2018 році вже перейшла на більш екологічні іграшки в Великобританії, Ірландії та Франції. Деякі схожі іграшки скоро з’являться в більш ніж 100 країнах, де продаються Happy Meals.