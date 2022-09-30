Компанія McDonald’s відкрила для відвідувачів 10 ресторанів у Києві, відтепер можна не лише замовити їжу, але й скуштувати її всередині закладів.

Про це повідомила пресслужба мережі закладів харчування.

“Хочемо скоріше зі всіма побачитися, проте маємо застерегти про можливість довгих черг. Тому плануйте свій час та пам’ятайте, що відтепер ми відкриті щодня. Робимо все можливе, щоб ви могли насолодитися улюбленими стравами. До зустрічі”, – йдеться у повідомленні компанії.

Відтак відвідати мережу закладів харчування McDonald’s у Києві можна за наступними адресами:

просп. Гагаріна, 2-А

просп. Бажана, 3-Б

вул. Михайла Гришка, 7

вул. Теодора Драйзера, 4

вул. Вишгородська, 33-А

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Академіка Палладіна, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонський, 26-А

Нагадаємо, що 19 вересня стало відомо, що McDonald’s поетапно відновлює роботу в Україні. 20 вересня у Києві відкрили три заклади, але лише на доставку через McDelivery.

Відтак ресторани запрацювали на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а. Проте вже тоді компанія повідомила про те, що приблизно через тиждень ще сім закладів відновлять свою роботу у столиці й відвідати ресторани фізично можна буде на початку жовтня.

Також у McDonald’s зазначили, що інші ресторани згодом відкриються у Києві та в різних містах на заході країни.

“В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів”, – йдеться у повідомлення.

Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00. Виключенням будуть ті, які прив’язані до роботи ТРЦ. Під час повітряної тривоги їх зачинятимуть, аби працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття.