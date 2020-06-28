Про це повідомила пресслужба компанії в Facebook.

Мало насолоджуватися красою планети. Потрібно піклуватися про неї. Саме тому ми відмовляємося від пластикових стаканів, в яких подавали холодні напої, сказано в повідомленні.

Уточнюється, що холодні напої в McDonald’s в Україні тепер будуть подаватися тільки в паперових стаканах.

Завдяки цьому рішенню споживання пластику зменшитися на 10 тонн щомісяця, йдеться в повідомленні компанії.