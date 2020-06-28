Українське представництво McDonald's повністю відмовляється від пластикових склянок для холодних напоїв.

Про це повідомила прес–служба компанії в Facebook.

“Мало насолоджуватися красою планети. Потрібно піклуватися про неї. Саме тому ми відмовляємося від пластикових стаканів, в яких подавали холодні напої“, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що холодні напої в McDonald’s в Україні тепер будуть подаватися тільки в паперових стаканах.

“Завдяки цьому рішенню споживання пластику зменшитися на 10 тонн щомісяця“, – йдеться в повідомленні компанії.