Про це повідомила компанія на своєму офіційному сайті.
Заклад працює на електроенергії, яку генерують дві вітряні турбіни і сонячні панелі.
Ресторан збудували з перероблених матеріалів. Облицювання зробили зі старого електроустаткування та предметів домашнього побуту, вивіску – з кавових зерен, дорогу – з перероблених шин. Для бордюру використали 183 пластикові пляшки.
- Фотограф Спенсер Тунік організував інсталяцію та відзняв 200 оголених добровольців, пофарбованих у білий колір, на березі Мертвого моря. Так він хоче привернути увагу до його висихання.
- Велосипедист-каскадер проїхався вздовж лопаті вітрової турбіни задля привернення уваги до відновлюваних джерел енергії.
- “Нове життя старих речей, або модний апсайклінг з турботою про середовище” – освітня онлайн-програма з метою популяризації принципу усвідомленого підходу до моди та відповідального ставлення до споживання предметів одягу, взуття, аксесуарів.
- Раніше, Ye (Каньє Вест), який змінив ім’я та зачіску, помітили у McDonald’s у новому образі.