У місті Маркет-Дрейтон у Великій Британії відкрито перший ресторан McDonald’s з нульовим вуглецевим викидом.

Про це повідомила компанія на своєму офіційному сайті.

Заклад працює на електроенергії, яку генерують дві вітряні турбіни і сонячні панелі.

Ресторан збудували з перероблених матеріалів. Облицювання зробили зі старого електроустаткування та предметів домашнього побуту, вивіску – з кавових зерен, дорогу – з перероблених шин. Для бордюру використали 183 пластикові пляшки.