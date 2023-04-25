Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Зазначається, що McDonald’s відкриває п’ять закладів у Дніпрі. Чотири заклади вже розпочали роботу, а п’ятий готують до відкриття.

Заклади працюватимуть за такими адресами:

  • площа Старомостова, 5;
  • проспект Гагаріна, 128;
  • проспект Героїв, 2-В;
  • вулиця Кондратюка, 2-В
  • Слобожанський проспект, 1-А.

McDonald’s у Дніпрі працюватиме з 07:00 до 22:00. Під час сигналу повітряної тривоги заклади закриватимуть. 

Придбати страви можна в залі ресторану на касі або через термінали самообслуговування. Також працюватиме “МакДрайв”. Доставляння McDelivery в Glovo та Bolt Food запустять на початку травня.

Крім того, початку травня також планується відкриття закладів на вулицях Глінки та Нижньодніпровській.