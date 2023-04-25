Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
Зазначається, що McDonald’s відкриває п’ять закладів у Дніпрі. Чотири заклади вже розпочали роботу, а п’ятий готують до відкриття.
Заклади працюватимуть за такими адресами:
- площа Старомостова, 5;
- проспект Гагаріна, 128;
- проспект Героїв, 2-В;
- вулиця Кондратюка, 2-В
- Слобожанський проспект, 1-А.
Заклади McDonald’s у Дніпрі працюватимуть з 07:00 до 22:00. Під час сигналу повітряної тривоги заклади закриватимуть.
Придбати страви можна в залі ресторану на касі або через термінали самообслуговування. Також працюватиме “МакДрайв”. Доставляння McDelivery в Glovo та Bolt Food запустять напочатку травня.
Крім того, напочатку травня також планується відкриття закладів на вулицях Глінки та Нижньодніпровській.
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