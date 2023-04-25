У Дніпрі відкривають п'ять закладів мережі швидкого харчування McDonald’s, чотири із них вже працюють.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Зазначається, що McDonald’s відкриває п’ять закладів у Дніпрі. Чотири заклади вже розпочали роботу, а п’ятий готують до відкриття.

Заклади працюватимуть за такими адресами:

площа Старомостова, 5;

проспект Гагаріна, 128;

проспект Героїв, 2-В;

вулиця Кондратюка, 2-В

Слобожанський проспект, 1-А.

Заклади McDonald’s у Дніпрі працюватимуть з 07:00 до 22:00. Під час сигналу повітряної тривоги заклади закриватимуть.

Придбати страви можна в залі ресторану на касі або через термінали самообслуговування. Також працюватиме “МакДрайв”. Доставляння McDelivery в Glovo та Bolt Food запустять напочатку травня.

Крім того, напочатку травня також планується відкриття закладів на вулицях Глінки та Нижньодніпровській.