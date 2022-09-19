McDonald’s поетапно відновлює роботу в Україні. У Києві відкриють три заклади з 20 вересня, але поки на доставку через McDelivery.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У Києві ресторани відкриються на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а. Приблизно через тиждень ще сім закладів відновлять у столиці. Інші ресторани згодом відкриються у Києві та в різних містах на заході країни.

Поки тримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery. Її забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанії Glovo.

Відвідати ресторани фізично можна буде на початку жовтня. Також будуть доступні МакДрайв та експрес-вікна.