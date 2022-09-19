Про це повідомила пресслужба компанії.
У Києві ресторани відкриються на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а. Приблизно через тиждень ще сім закладів відновлять у столиці. Інші ресторани згодом відкриються у Києві та в різних містах на заході країни.
Поки тримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery. Її забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанії Glovo.
Відвідати ресторани фізично можна буде на початку жовтня. Також будуть доступні МакДрайв та експрес-вікна.
“В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів”, – йдеться в повідомлення.
Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00. Виключенням будуть ті, які прив’язані до роботи ТРЦ. Під час повітряної тривоги їх зачинятимуть, аби працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття.
- У серпні стало відомо, що McDonald’s повертається до України. Мережа ресторанів швидкого харчування відновить роботу у деяких областях.