Про це повідомляє агентство Pearlfisher, яке розробило новий дизайн.
Зазначається, що оновлений дизайн приносить бренду почуття радості й легкості завдяки яскравій графіці.
У нових упакуваннях для бургерів, напоїв і снеків вирішили відмовитися від великих написів. Замість цього там з’являться графічні зображення.
Наприклад, на упакуванні рибного бургера філе-о-фіш буде малюнок морських хвиль, а на упакування картоплі фрі додали зображення картопляних часточок.
Очікується, що незабутні та прості зображення дадуть змогу збільшити впізнаваність McDonald’s.
Додамо, що в останній раз McDonald’s проводила ребрендинг в 2016 році.
- Українське представництво McDonald’s повністю відмовляється від пластикових склянок для холодних напоїв.