Найбільша у світі мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's вперше за п'ять років проведе редизайн упакувань.

Про це повідомляє агентство Pearlfisher, яке розробило новий дизайн.

Зазначається, що оновлений дизайн приносить бренду почуття радості й легкості завдяки яскравій графіці.

У нових упакуваннях для бургерів, напоїв і снеків вирішили відмовитися від великих написів. Замість цього там з’являться графічні зображення.

Наприклад, на упакуванні рибного бургера філе-о-фіш буде малюнок морських хвиль, а на упакування картоплі фрі додали зображення картопляних часточок.

Очікується, що незабутні та прості зображення дадуть змогу збільшити впізнаваність McDonald’s.

Додамо, що в останній раз McDonald’s проводила ребрендинг в 2016 році.