Про це повідомляє пресслужба McDonald’s.
Зазначається, що, у місті Тернопіль заклад працюватиме на вулиці Гетьмана І.Мазепи, 30, а у місті Бориспіль на вулиці Київський Шлях, 67.
Водночас у Києві починають працювати ще п’ять закладів: на вулиці Богдана Хмельницького, 40/25, вулиці Берковецькій, 6-д, проспекті Правди, 47, вулиці Миколи Лаврухіна, 4а та площі Вокзальній, 2.
У компанії зауважили, що задля зручності споживачів в закладах доступні всі способи замовлення: гості зможуть завітати в ресторани McDonald’s аби скуштувати улюблені страви залі ресторану, скористатися експрес-вікнами чи заїхати на МакДрайв. Також McDonald’s можна буде замовити через послугу доставлення, щоби уникнути скупчень чи черг при відкритті.
У такий спосіб, станом на 25 жовтня у столиці вже працює 32 заклади McDonald’s.
- У серпні стало відомо, що McDonald’s повертається до України. Мережа ресторанів швидкого харчування відновить роботу у деяких областях.
- Раніше компанія заявляла, що перші заклади відкриються у Києві, а пізніше у Львові. Поетапне відновлення роботи розпочалося 20 вересня, коли у столиці України на Лівому березі McDonald’s став доступним для доставки.
- У Львові відкрилися чотири заклади McDonald’s. Мережа розпочала поетапне відновлення роботи в західних регіонах України.