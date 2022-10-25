Сьогодні, 25 жовтня McDonald’s відкрив ще п'ять закладів у столиці, а також відновив роботу в Тернополі та Борисполі.

Про це повідомляє пресслужба McDonald’s.

Зазначається, що, у місті Тернопіль заклад працюватиме на вулиці Гетьмана І.Мазепи, 30, а у місті Бориспіль на вулиці Київський Шлях, 67.

Водночас у Києві починають працювати ще п’ять закладів: на вулиці Богдана Хмельницького, 40/25, вулиці Берковецькій, 6-д, проспекті Правди, 47, вулиці Миколи Лаврухіна, 4а та площі Вокзальній, 2.

У компанії зауважили, що задля зручності споживачів в закладах доступні всі способи замовлення: гості зможуть завітати в ресторани McDonald’s аби скуштувати улюблені страви залі ресторану, скористатися експрес-вікнами чи заїхати на МакДрайв. Також McDonald’s можна буде замовити через послугу доставлення, щоби уникнути скупчень чи черг при відкритті.

У такий спосіб, станом на 25 жовтня у столиці вже працює 32 заклади McDonald’s.