Про це, зокрема, інформують міжнародне агентство Reuters, американський канал CNBC та видання Financial Times із посиланням на внутрішню записку для співробітників директора з персоналу McDonald’s Гайді Капоцці.

Співробітники, які працюють в офісах корпорації в США, повинні пройти повну вакцинацію до 27 вересня, за винятком випадків, коли не можуть цього зробити з релігійних або медичних причин.

“Багато з вас говорили нам, що ви б почувалися більш спокійно в офісі, якби були впевнені, що ваші колеги вакциновані. Влада штату та місцеві органи влади також закликають нас вимагати вакцинацію корпоративних співробітників, оскільки щеплення більшої кількості населення знижує наші власні шанси заразитися і сприяє захисту суспільства”, -йдеться у внутрішній записці.

Корпорація також перенесла з 7 вересня на 11 жовтня відновлення роботи у своїх штаб-квартирах та філіях у США, аби дати співробітникам час для вакцинації.

Вимога вакцинації не поширюється на працівників ресторанів швидкого харчування, що належать компанії McDonald’s або працюють за франшизою. Вони повинні будуть носити захисні маски на роботі (незалежно від того, щеплені вони чи ні).

Керівництво корпорації готове надати працівникам до чотирьох годин оплачуваної перерви для імунізації.

McDonald’s – не перша американська компанія, яка вимагає вакцинації проти COVID-19. Так, протягом останніх тижнів великі компанії, такі як Microsoft, Alphabet Inc (Google), Uber Technologies Inc і Facebook Inc, заявили, що всі їхні співробітники в США повинні пройти вакцинацію, аби повернутися на роботу в офіси.

В американській авіакомпанії United Airlines також запровадили обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для співробітників. Зробити щеплення слід до 25 жовтня задля продовження роботи в компанії.

Компанія Walmart, що керує мережею магазинів оптової та роздрібної торгівлі, вимагає вакцинацію співробітників своїх офісів уСША (проте не тих, хто працює в магазинах).