Про це повідомила пресслужба McDonald’s.

“Мережа ресторанів швидкого обслуговування під керуванням ТОВ “Food Solutions KZ” призупиняє роботу під брендом McDonald’s у Казахстані через обмеження в постачаннях”, — йдеться у повідомленні.

Найближчим часом планують оголосити про відновлення діяльності та терміни відкриття нових ресторанів швидкого обслуговування. Вони матимуть нову назву.

У Казахстані перший ресторан під брендом McDonald’s було відкрито у 2016 році. Всього на території країни працювали 24 заклади. Компанія забезпечувала близько 2 тисячі робочих місць.

За період роботи ТОВ “Food Solutions KZ” сплатило понад 3 млрд тенге податків до бюджету країни. Також воно перерахувало на благодійність понад 80 млн тенге.