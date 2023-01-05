Про це повідомила пресслужба McDonald’s.
“Мережа ресторанів швидкого обслуговування під керуванням ТОВ “Food Solutions KZ” призупиняє роботу під брендом McDonald’s у Казахстані через обмеження в постачаннях”, — йдеться у повідомленні.
Найближчим часом планують оголосити про відновлення діяльності та терміни відкриття нових ресторанів швидкого обслуговування. Вони матимуть нову назву.
У Казахстані перший ресторан під брендом McDonald’s було відкрито у 2016 році. Всього на території країни працювали 24 заклади. Компанія забезпечувала близько 2 тисячі робочих місць.
За період роботи ТОВ “Food Solutions KZ” сплатило понад 3 млрд тенге податків до бюджету країни. Також воно перерахувало на благодійність понад 80 млн тенге.
- У листопаді ресторани швидкого харчування McDonald’s заявили, що припиняють роботу у Білорусі. Вже відомо, що їх замінить російський аналог McDonald’s “Вкусно и точка”.