Меч гетьмана Петра Сагайдачного привезуть в Україну з нагоди 400-річчя його смерті. Всі охочі зможуть подивитись на пам’ятку вже цього року.

Про це повідомили в Міністерстві культури.

“Після успіху з експонуванням Конституції Пилипа Орлика продовжуємо цю успішну практику. Важливо, щоб українці наживо могли побачити безцінні для історії України пам’ятки. Рішення про привезення меча Сагайдачного в Україну вже усно погодив міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Глінський. Попереду організація цього процесу”, – повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Меч Петра Сагайдачного знаходиться у зброярні Вавельського королівського замку, що в Кракові. Його в 1621 році майбутній король Речі Посполитої королевич Владислав IV Ваза вручив Сагайдачному за перемогу з турками під Хотином.

Також Ткаченко запросив міністрів Польщі та Литви до України, щоб вперше провести зустріч у межах Люблінського трикутника.