Посол України в Німеччині Андрій Мельник, критикуючи канцлера Олафа Шольца за відмову відвідати Київ через скасування візиту президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, вжив вислів "еine beleidigte Leberwurst zu spielen". З німецької ідіома перекладається як "вдати з себе ображену дитину". Водночас українські медіа обрали дослівний переклад та розтиражували новину "український дипломат обізвав Шольца ображеною ліверною ковбасою".

Про це пише видання “По той бік новин”.

Ось лише кілька прикладів таких заголовків: “Український посол нагрубив Шольцу, назвав ковбасою”, “Канцлер Шольц вдає скривджену ковбасу”, “Посол Мельник назвав канцлера ФРН Шольца “ображеною ковбасою”.

Слово Leberwurst справді дослівно перекладається як “ліверна ковбаса”. Однак у сукупності слова складаються в цілісну ідіому, яка означає “вдавати безневинно ображеного”.

У середні віки вважалося, що всі людські емоції виробляються в печінці — будь-то любов, смуток, гнів чи злість. Якщо ти був злий, то у тебе була “ображена печінка”

Як ідеться в поясненні, називати когось “beleidigte Leberwurst” означає сказати, що він є “невдахою” або що він “не надто добре поводиться через образу”. Цей вислів “дещо суб’єктивний”, оскільки означає, що людина без зайвої причини “надулася через вигадану образу”.

Дослівний переклад подібних виразів можливий лише за умови, якщо в тексті буде пояснено значення ідіоми.

Так, скажімо, зробила Українська правда, коли цитувала Мельника: “Вдавати ображену ліверну ковбасу (німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного) звучить не дуже по-державницьки”.

Водночас аналітик DW Deutsche Welle Олександр Голубов зазначає, що хоча цей вислів не варто перекладати буквально — це фразеологізм, який застосовують до людини, що вдає із себе ображеного, – “навряд чи це був вдалий момент для такої атаки на голову німецького уряду”.