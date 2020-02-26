Про це повідомляється на сайті ІМІ.
Погрози і образи Земляній надходять в особисті повідомлення в месенджер і в коментарях у соцмережі Facebook.
Медіаексперт зазначила, що активна фаза буллінгу почалася після публікації 20 лютого її колонки на сайті інтернет-видання “Букви” під назвою “Битва під Полтавою 2.0. Як провалити комунікацію і посіяти паніку”.
У колонці йшлося про розміщення евакуйованих українців у санаторії “Нові Санжари” і протести місцевих жителів проти цього, а також про брак інформації від влади та недостатню комунікацію (зокрема, про заходи безпеки).
“Після того, як я почала активно висвітлювати ситуацію в Нових Санжарах, мене почали булити в коментарях у соцмережах, а після, коли вийшла колонка на “Буквах”, – і в приватних повідомленнях. Ображали як мене особисто, так і моїх земляків. Загалом за чотири дні я отримала понад 30 всіляких образ”, – розповіла Земляна.
У поліцію вона звертатися не планує, оскільки має досвід звернення щодо кібербулінгу і вважає цю справу неперспективною.
- З Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту.
- У поліції Полтавської області відкрили п’ять кримінальних справ через зіткнення в Нових Санжарах.