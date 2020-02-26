Медіаекспертці Інституту масової інформації Ірині Земляній погрожують у соціальних мережах через висвітлення ситуації з евакуйованими з Китаю українцями в Нових Санжарах.

Про це повідомляється на сайті ІМІ.

Погрози і образи Земляній надходять в особисті повідомлення в месенджер і в коментарях у соцмережі Facebook.

Медіаексперт зазначила, що активна фаза буллінгу почалася після публікації 20 лютого її колонки на сайті інтернет-видання “Букви” під назвою “Битва під Полтавою 2.0. Як провалити комунікацію і посіяти паніку”.

У колонці йшлося про розміщення евакуйованих українців у санаторії “Нові Санжари” і протести місцевих жителів проти цього, а також про брак інформації від влади та недостатню комунікацію (зокрема, про заходи безпеки).

“Після того, як я почала активно висвітлювати ситуацію в Нових Санжарах, мене почали булити в коментарях у соцмережах, а після, коли вийшла колонка на “Буквах”, – і в приватних повідомленнях. Ображали як мене особисто, так і моїх земляків. Загалом за чотири дні я отримала понад 30 всіляких образ”, – розповіла Земляна.

У поліцію вона звертатися не планує, оскільки має досвід звернення щодо кібербулінгу і вважає цю справу неперспективною.