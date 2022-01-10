Медіахолдинг "Вільні медіа" заявив, що подає до Апеляційного суду скаргу з вимогою скасувати арешт компаній "НБМ-Запоріжжя" та "Автор-ТВ", які ретранслюють телеканали "Прямий" та "5 канал". Також вимагають розслідувати перешкоджання роботі журналістів.

Відповідна заява опублікована на вебсайті “5 каналу”.

У заяві зазначається, що “Петро Порошенко передав частку в капіталі цих юридичних осіб холдингу “Вільні медіа”, засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів”.

Ми вважаємо, що прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку, а отже, є прямою цензурою по своїй суті, метою якої є зупинення нашого ефірного мовлення”, — йдеться в заяві.

Однак у ДБР заявили, що станом на 21 грудня бенефіціарним власником “5 каналу” та “Прямого”, був Петро Порошенко. Також додали, що вищезгадані компанії можуть “вільно продовжувати свою роботу та висвітлювати актуальні для країни питання”.

Також читайте: Печерський районний суд, окрім майна п’ятого президента, лідера партії “Європейської Солідарності” Петра Порошенка, наклав арешт на активи “Прямого” та “5 каналу”, попри те, що вони йому не належать.