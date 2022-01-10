Відповідна заява опублікована на вебсайті “5 каналу”.
У заяві зазначається, що “Петро Порошенко передав частку в капіталі цих юридичних осіб холдингу “Вільні медіа”, засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів”.
Ми вважаємо, що прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку, а отже, є прямою цензурою по своїй суті, метою якої є зупинення нашого ефірного мовлення”, — йдеться в заяві.
Однак у ДБР заявили, що станом на 21 грудня бенефіціарним власником “5 каналу” та “Прямого”, був Петро Порошенко. Також додали, що вищезгадані компанії можуть “вільно продовжувати свою роботу та висвітлювати актуальні для країни питання”.
Також читайте: Печерський районний суд, окрім майна п’ятого президента, лідера партії “Європейської Солідарності” Петра Порошенка, наклав арешт на активи “Прямого” та “5 каналу”, попри те, що вони йому не належать.
Арешт компаній, які мають прямий стосунок до холдингу “Вільні медіа, є цілковито незаконним, і ми подаємо скаргу до Апеляційного суду з вимогою скасувати рішення судді Бортницької”, — зазначається у заяві.
- Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова взяла відпустку на один день 20 грудня. Саме на ту дату, якою була підписано повідомлення про підозру п’ятому президенту, лідеру “Європейської Солідарності” Петру Порошенку.
- Державне бюро розслідувань назвало неправдивою інформацію про нібито накладення арешту на активи телеканалів “Прямий” та “5 канал”, власником яких є медіахолдинг “Вільні медіа”, та заявило, що арешт на корпоративні права на зазначені канали та їхні активи не накладався.
- Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора підтвердили накладення арешту на майно Петра Порошенка.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.