Представники Медіаруху "Медіа за усвідомлений вибір" і медійні організації засудили заклик предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія до парафіян приходити на Великодню службу в церкву під час спалаху коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться в заяві медіаруху.

“Ми, представники Медіаруху “Медіа за усвідомлений вибір” та медійних громадських організацій України, засуджуємо заклик Предстоятеля УПЦ Московського патріархату Онуфрія до парафіян приходити на Великодню службу до церкви під час спалаху коронавірусу. Закликаємо українську владу та медіа посилити інформування громадян про небезпеку таких заяв УПЦ МП та ризики зараження у громадських місцях в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19″, – йдеться у заяві.

У Медіарусі нагадали, що у зв’язку з пандемією коронавірусу уряд заборонив проведення масових заходів в Україні, у тому числі релігійних. Напередодні Великодніх свят більшість церковних лідерів закликають вірян залишатися вдома та дивитися богослужіння онлайн.

Натомість, Предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій у зверненні від 14 квітня 2020 заявив, що усі охочі можуть прийти на службу до церкви та молитися надворі із дотриманням санітарних норм.

“Ми розглядаємо таку заяву як спробу диверсії проти українського народу. Ідучи до церкви, парафіяни наражають на смертельну небезпеку не лише себе, а й своїх дітей, батьків, сусідів, медпрацівників – усіх, хто поруч. Таким чином будуть нівельовані усі карантинні заходи, які вимушено шкодять економіці заради здоров’я українців. Подальше поширення COVID-19 у зв’язку зі скупченням людей у церквах завдасть удару не лише по здоров’ю громадян, а й по іміджу України. Влада, яка не впорається із викликом пандемії, ризикує втратити довіру як всередині країни, так і серед міжнародних партнерів та інвесторів”, – йдеться у заяві.

Автори заяви закликали українську владу посилити роз’яснення для громадян про необхідність святкувати Великдень удома та не відвідувати церкву під час спалаху коронавірусу.

“Ми розуміємо делікатне становище української влади, яка хоче уникнути звинувачень у втручанні у соціальне життя релігійних громад. Але те, що відбувається зараз, є нічим іншим, як спробою Кремля перекласти на українську владу відповідальність за майбутні смерті громадян України різних конфесій”, – зауважили вони.

У зв’язку з цим представники Медіаруху “Медіа за усвідомлений вибір” і медійні організації просять українські медіа виявити соціальну відповідальність та розповісти своїм аудиторіям про небезпеки порушення карантину.

“Відвідування церкви за нинішніх умов ставить під загрозу здоров’я та життя українців, а також посилює навантаження на економіку. За лікування хворих має хтось заплатити, у випадку державних коштів – це роблять платники податків. Масове зараження вірян може мати катастрофічні наслідки”- відзначили в медіарусі.

Нагадаємо, 18 лютого інтернет-видання #Букви стало членом медіаруху “Медіа за усвідомлений вибір”.