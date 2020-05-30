Різні медичні організації та об'єднання з Європи та США закликали американського президента Дональда Трампа не розривати відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це повідомляє телеканал CNN.

Лікарі-інфекціоністи, педіатри, а також лікарі загальної практики вважають, що якщо Трамп все ж піде на такий крок, то США буде значно складніше боротися з пандемією коронавірусу.

“Рішення адміністрації Трампа про вихід з ВООЗ несе серйозні ризики для дітей усього світу під час безпрецедентної глобальної кризи в галузі охорони здоров’я. Рішення про усунення ризиків, що викликають сплеск випадків поліомієліту та збільшення смертності дітей від малярії, призведе до подальшої затримки життєво важливою кампанії по вакцинації”, – йдеться в заяві генерального директора Американської академії педіатрії Марка дель Монте.

Зі свого боку президент Американської медичної асоціації доктор Патріс Харріс заявив, що рішення Трампа щодо ВООЗ “не має ніякого логічного виправдання”.

“Цей безглуздий вчинок матиме дуже погані наслідки зараз і після завершення цієї історії, особливо з огляду на те, що ВООЗ очолює розробку вакцин в усьому світі й випробування ліків для боротьби з пандемією”, – вважає він.

Колишній очільник американських Центрів з контролю і профілактиці захворювань доктор Томас Фріден нагадав, що саме США допомогли створити ВООЗ і є частиною організації, тому Трамп робить безрозсудний вчинок.

“Якщо ми відвернемося від ВООЗ, це зробить нас і світ менш безпечними … Тепер Китай і будь-яка інша країна у світі матимуть право вето в ВООЗ, а США — ні. Це зробить США більш вразливими”, – сказав Фріден.

З року в рік США були найбільшим донором ВООЗ, надаючи від 107 до 119 мільйонів доларів на рік протягом останнього десятиліття. Також США додатково фінансували ВООЗ приблизно на 400 мільйонів доларів на рік.

Але Трамп вважає, що Китай не надав ВООЗ належну інформацію про коронавірус, а також натиснув на організацію, щоб вона “ввела світ в оману”, що стало причиною сотень тисяч смертей внаслідок пандемії.

Нагадаємо, в квітні президент США Дональд Трамп заявив, що США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я через можливе приховування фактів про поширення коронавірусу на ранніх етапах.

Американський бізнесмен та засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс розкритикував рішення президента США Дональда Трампа щодо ВООЗ.