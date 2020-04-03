Медсестра Ірина Кіт, яка працює в Нью-Йорку, розповіла, що місцевим медикам не роблять тест на коронавірус COVID-19, оскільки їх недостатньо.

Про це вона розповіла в інтерв’ю “Голосу Америки”.

“Я б теж хотіла це знати. Ми не знаємо, нас не тестують … Недостатньо тестів”, – відповіла медсестра на питання, чи багато медиків заразилися в їх лікарні.

Медиків, які в зоні ризику (похилий вік або хронічні захворювання), поки перевели в інші відділення, де немає контакту з пацієнтами, у яких коронавірус.

В інфекційному відділенні залишили лише тих, хто, у випадку зараження, перенесе хворобу “на ногах”, маючи легкі симптоми.

“Якщо завтра тест покаже, що у мене коронавірус, то що це означає? Це означає, що я не маю права прийти до пацієнтів? Але ж всі пацієнти вже інфіковані”, – зазначила медсестра, вказуючи на парадокс ситуації.

До того ж, якщо в разі зараження їй накажуть йти додому і не виходити на роботу, то без нагляду залишаться від 20 до 30 пацієнтів.