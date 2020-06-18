Медики, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19, продовжать отримувати надбавки до зарплати до кінця пандемії.

Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” повідомив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

В ефірі шоу мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначив, що контракти, що передбачають отримання медиками доплат за роботу з пацієнтами з коронавірусною інфекцією, були укладені на три місяці. Однак незрозуміло, чи продовжать медики отримуватимуть надбавки після закінчення терміну дії контрактів.

Своєю чергою головний санлікар зазначив, що контракти будуть продовжені та медики отримуватимуть надбавки до кінця пандемії.

“Далі буде все залежати від розвитку епідситуації. Будуть контракти продовжені, суми коштів передбачені в бюджеті. Спасибі народний депутатам, які відразу проголосували цей “ковідний” пакет, який є у Національної служби здоров’я. Він розрахований на покриття установ охорони здоров’я, оплати медпрацівникам за песимістичним сценарієм, тобто при 100% навантаженні всіх ліжок, які були відведені”, — сказав він.

Після пандемії, за словами Ляшка, “буде запропонований новий механізм оплати саме інфекційних лікарень та стаціонарів, які повинні бути готові для реагування на такі випадки”.