Про це свідчить карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.
12 лютого повідомлялося, що кількість тих, хто заразилися коронавірусом становить близько 45 тисяч осіб у всьому світі. Але, завдяки новій методиці діагностики, медики за добу виявили зараження ще у 15 тисяч осіб.
Таким чином, кількість тих, хто заразилися на даний момент становить 60 тисяч 329 осіб.
Медики з Китаю тепер діагностують можливе зараження коронавірусом не тільки за допомогою спеціально розроблених тест-систем, але також за допомогою комп’ютерної томографії. Завдяки проведенню томографії, можна відразу ж побачити – чи є у людини пневмонія, викликана коронавірусом.
За добу кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом Covid-19 зросла до 1361 осіб.
У той же час збільшилася кількість захворілих за межами материкового Китаю. У Гонконзі і Сінгапурі таких по 50.
Для посилення медперсоналу в Ухані, епіцентрі поширення коронавірусу, влада Китаю направить туди 2600 військових медиків. Вони будуть займатися безпосереднім лікуванням вже госпіталізованих.
На думку Національної комісії з охорони здоров’я Китаю, станом на 11 лютого, зафіксовано зниження динаміки заражень коронавірусом.
У комісії пояснили, що протягом останнього тижня, з 6 по 11 лютого, кількість нових випадків зараження зменшилася.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.
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