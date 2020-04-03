Про це йдеться в статті #Букв “Як лікують коронавірус в Ізраїлі: Ми не даємо хворим з легкою формою хвороби ніяких ліків”.

За словами Качмана, найчастішими симптомами коронавірусної інфекції на початковій стадії є:

біль в горлі;

іноді нежить;

легкий кашель;

легке нездужання;

м’язові болі;

біль у спині;

пронос.

“Таке грипоподібне нездужання, невисока субфебрильна температура — 37,2- 37,5. Дуже багато людей зазначають, що у них зникає відчуття смаку і запаху”, — пояснив лікар.

Також Качман зазначив, що багато людей відчувають ці симптоми кілька днів, після чого хвороба проходить.

“У багатьох людей саме так цей вірус за кілька днів проходить. І якщо ми їм зробимо знімок легенів або КТ (чого робити не треба), то знімок у них буде чистим”, — зазначив медик.

У разі, якщо хвороба ускладнюється, що стається передусім з літніми людьми та тими, у кого є хронічні захворювання, на 6-7 день додаються такі симптоми:

температура підвищується до 38,5-39;

погіршення дихання;

задуха.

При появі цих симптомів пацієнти потребують термінового ушпиталення та спостереження лікарів.

“Якщо їх оглянути, то спостерігаємо ціаноз і зниження кисню в крові. Такі люди потребують негайної госпіталізації та постійного нагляду лікарів. Багатьом з них буде гірше і їм потрібна буде вентиляція легенів, тому що у них розвивається віральна пневмонія. І це видно на звичайному знімку легень. І якщо ми бачимо такі симптоми, терміново госпіталізуємо. Багатьом з них терміново потрібна вентиляція легенів. До того ж погано їм стає і по інших напрямках – тиск падає, буває ураження серцевого м’яза, ураження нирок”, — підкреслив Качман.