Про це йдеться в статті #Букв “Як лікують коронавірус в Ізраїлі: Ми не даємо хворим з легкою формою хвороби ніяких ліків”.

За словами Качмана, найчастішими симптомами коронавірусної інфекції на початковій стадії є:

  • біль в горлі;
  • іноді нежить;
  • легкий кашель;
  • легке нездужання;
  • м’язові болі;
  • біль у спині;
  • пронос.

“Таке грипоподібне нездужання, невисока субфебрильна температура — 37,2- 37,5. Дуже багато людей зазначають, що у них зникає відчуття смаку і запаху”, — пояснив лікар.

Також Качман зазначив, що багато людей відчувають ці симптоми кілька днів, після чого хвороба проходить.

“У багатьох людей саме так цей вірус за кілька днів проходить. І якщо ми їм зробимо знімок легенів або КТ (чого робити не треба), то знімок у них буде чистим”, — зазначив медик.

У разі, якщо хвороба ускладнюється, що стається  передусім  з літніми людьми та тими, у кого є хронічні захворювання, на 6-7 день додаються такі симптоми:

  • температура підвищується до 38,5-39;
  • погіршення дихання;
  • задуха.

При появі цих симптомів пацієнти потребують термінового ушпиталення  та спостереження лікарів.

“Якщо їх оглянути, то спостерігаємо ціаноз і зниження кисню в крові. Такі люди потребують негайної госпіталізації та постійного нагляду лікарів. Багатьом з них буде гірше і їм потрібна буде вентиляція легенів, тому що у них розвивається віральна пневмонія. І це видно на звичайному знімку легень. І якщо ми бачимо такі симптоми, терміново госпіталізуємо. Багатьом з них терміново потрібна вентиляція легенів. До того ж погано їм стає і по інших напрямках – тиск падає, буває ураження серцевого м’яза, ураження нирок”, — підкреслив Качман.