На думку американських медиків із Центру з контролю та профілактики захворювань, темпи поширення нового коронавірусного штаму Delta такі ж високі, як і у вітряної віспи (вітрянки).

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Відповідний документ розповсюдили серед працівників Центру з контролю та профілактики захворювань США. В документі пред’явили докази того, що варіант Delta такий же заразний, як вітряна віспа. Повністю вакциновані люди можуть бути носіями штаму Delta та поширювати його з такою ж швидкістю, як невакциновані.

Директорка CDC доктор Рошель Валенскі підтвердила, що такий внутрішній документ існує.

“Я думаю, що люди повинні зрозуміти, що ми не просто виємо на Місяць, як вовки… Це все серйозно… Це один з найбільш заразних штамів вірусу, про який нам відомо. Кір, вітряна віспа – вони в одному списку”, – сказала вона в коментарі CNN.

Офіційну версію внутрішнього документа мають опублікувати до початку серпня. Він якнайкраще пояснить зміни щодо карантинних обмежень щодо поширення коронавірусної інфекції.

За даними газети New York Times, протягом кількох останніх тижнів в деяких містах було введено правило про обов’язкове носіння захисних масок в приміщеннях. Зокрема, в Сент-Луїсі, Міссурі, Саванні, Джорджії та Провінстауні.

Як зазначає The Hill із посиланням на ресурс Covid Act Now, що відстежує ситуацію з COVID-19 у США, найвищі темпи заражень нині спостерігаються в Арканзасі, Міссурі, Флориді та Луїзіані. Відсоток населення, яке зробило хоча б одне щеплення в цих штатах, становить відповідно 44%, 47%, 56% і 40%.

Для порівняння, у Вермонті та Массачусетсі, де вакциновано понад 70% мешканців, ситуація із новими зараженнями набагато краща.